الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إدارة ترامب تخطط لدعوة الرئيس بوتين إلى قمة قادة مجموعة العشرين

بوتين
محمود نوفل

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"  بأن الإدارة الأمريكية تخطط لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا خلال ديسمبر المقبل .

وفي وقت سابق ؛ بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب- في اتصال هاتفي -  الصراع حول إيران، والمفاوضات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، بناء على مبادرة ترامب.

ووفقا لمساعد الرئيس الروسي “يوري أوشاكوف”، فقد أشار بوتين - خلال الاتصال - إلى أن التقدم الناجح للقوات الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية؛ ينبغي أن يشجع نظام كييف على حل النزاع عبر المفاوضات.

ووصف بوتين ما يجري حاليًا على طول خط التماس، بأن "القوات الروسية تتقدم بنجاح ملحوظ"، وذلك وفق وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أوشاكوف: "هذا، كما ذُكر، عاملٌ ينبغي أن يشجع نظام كييف على اتخاذ مسار التسوية التفاوضية للنزاع"

ووفقا لأوشاكوف، قدّم الرئيس الأمريكي تقييمه للتطورات في سياق العملية الأمريكية الإسرائيلية الجارية، وقد جرى تبادلٌ مثمرٌ للغاية، وأعتقد أنه كان مفيدًا، للآراء حول هذا الموضوع.

وخلال محادثة مع الرئيس الأمريكي، طرح الرئيس الروسي، عددا من الأفكار الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي سريع للنزاع في إيران.

وقال مساعد الرئيس الروسي، إن بوتين وترامب ناقشا الوضع في فنزويلا خلال محادثاتهما.. وتطرقا إلى وضع سوق النفط العالمية.

