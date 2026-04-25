جيش الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة السوري ويفتش عدد من المنازل

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت منذ قليل بأكثر من 10 آليات عسكرية في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي بسوريا حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل خلال توغلها .

وفي سياق أخر ؛ مصدر عسكري سوري بوقوع انفجار مستودع أسلحة في درعا أسفر مقتل 3 من جنود الجيش العربي السوري وإصابة آخرين وأضرار مادية بالموقع.

وفي وقت لاحق ؛ كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية أن القوات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة ألقت القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" خلال عملية أمنية مشتركة شرق حلب.