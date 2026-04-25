قاليباف : الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، ، على أن الحرب المالية هي الخط الأمامي في مواجهة أمريكا.

وكتب قاليباف على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي X: "بحسب وزير الخزانة الأمريكي، فعّلت الدول العربية خطوط مقايضة العملات "لمنع البيع غير النظامي للأصول الأمريكية". هذا يعني أن بعض حاملي السندات لا يستطيعون بيع أسهمهم بحرية، وأن الولايات المتحدة تقيّد بيع أصولهم!".

ولفت قاليباف في رسالته أيضا إلى حساسية النظام المالي الأمريكي تجاه بيع السندات.

وتابع: "في الواقع، هناك سقف غير مكتوب للمبيعات يتعين على المستثمرين الحكوميين والمؤسساتيين مراعاته. إذا تفاقم الوضع، فسيتم إيقاف بيع هذه الأسهم نهائياً!.

ودعا المعنيين إلى "الخروج بينما لا يزال الباب مفتوحاً"، مشيراً إلى أنّ الباب قد يغلق إذا تصاعدت الأمور.