قاليباف: فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل استمرار الحصار البحري

أكد رئيس ​البرلمان الإيراني محمد باقر ​قاليباف، أنّ فتح مضيق هرمز أمر مستحيل في ظل استمرار الحصار البحري، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز اليوم الأربعاء محكمة قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.



وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينتين بسبب انتهاكات بحرية ‌واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية.