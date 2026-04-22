لأول مرة منذ بدء الحرب.. إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز اليوم الأربعاء محكمة قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.



وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينتين بسبب انتهاكات بحرية ‌واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية.

وهذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران سفنا منذ بدء الحرب في نهاية فبراير.

وذكرت وكالة تسنيم أن البحرية التابعة للحرس الثوري حذرت من أن أي إخلال بالنظام والأمن في المضيق سيعتبر "خطا أحمر".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بتعرض ثلاث سفن لإطلاق نار.

وقال ترامب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين "بوقف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى مقترح موحد... وانتهاء المحادثات، بطريقة أو بأخرى".