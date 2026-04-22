قاليباف: الهدنة غير منطقية ما دام ينتهكها الحصار البحري

قال رئيس ​البرلمان الإيراني ‌وكبير المفاوضين محمد باقر ​قاليباف اليوم ​الأربعاء إن وقف ⁠إطلاق ​النار الكامل لا ​معنى له في ظل الحصار ​الأمريكي ​المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأضاف ‌قاليباف ⁠في منشور على موقع إكس" ​معاودة ​فتح ⁠مضيق هرمز مستحيلة ​في ظل ​هذا 'الخرق ⁠الصارخ لوقف إطلاق ⁠النار'".





و من جانبها، حذرت شركات من قطاعات السلع الاستهلاكية إلى السفر والتعدين، اليوم /الأربعاء/، من أن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع ثقة المستهلكين، ما يضعف التوقعات المالية.





ويعكس هذا النهج الحذر في موسم إعلان النتائج الضغوط التي تواجهها الشركات، والتي كانت تعاني بالفعل من الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الطلب قبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير، ورغم تمسك بعض الشركات بتوقعاتها السنوية، أشار المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، خاصة المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز، مع تراجع حاد في وضوح الرؤية المستقبلية.



