قاليباف: في طهران لا يوجد أي تشدد أو اعتدال بينما إيرانيون وثوريون

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الخميس إن إيران لا يوجد فيها أي تشدد أو اعتدال بينما إيرانيون وثوريون.

وقال قاليباف في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس": "في إيران، لا وجود للتشدّد والاعتدال؛ كلّنا «إيرانيّون» و«ثوريّون»، ومع وحدة حديديّة بين الشعب والحكومة، وبطاعة كاملة لزعيمنا الأعلى للثورة، سنُخْزِي المعتدي الإجراميّ ونُسَرِّع ندمَهُ".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني "إلهٌ واحد، وقائدٌ واحد، وأمّةٌ واحدة، وطريقٌ واحد؛ وهو طريق نصر إيرانَ الحبيبة أغلى من الرّوح".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "إيران تواجه صعوبة بالغة في فهم من هو قائدها! إنهم ببساطة لا يعرفون!".

وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور آخر على موقع "تروث سوشيال" أن "الصراعات الداخلية بين "المتطرفين"، الذين مُنيوا بهزيمة نكراء في ساحة المعركة، و"المعتدلين"، الذين ليسوا معتدلين على الإطلاق، هي صراعات جنونية!".

وتابع ترامب: "لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. لا يمكن لأي سفينة الدخول أو الخروج دون إذن من البحرية الأمريكية. إنه "مغلق تمامًا" إلى أن تتمكن إيران من التوصل إلى اتفاق!".