لبنان .. ارتفاع شهداء الانتهاكات الإسرائيلية لـ 15 شخصا

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بارتفاع عدد الشهداء جراء الانتهاكات الإسرائيلية إلى 15 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 17 أبريل.

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص وسقوط جريحين من جراء الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان بالأمس .



وفي وقت سابق ؛ زعم جيش الاحتلال أن قواته التابعة للواء المظليين، العاملة في جنوب لبنان تحت قيادة الفرقة 98، قامت بتصفية ستة عناصر من عناصر المقاومة في بلدة بنت جبيل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات رصدت عناصر المقاومة في البلدة الواقعة جنوب خط المواجهة حيث تنتشر القوات الإسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار أسفر في البداية عن مقتل اثنين منهم.



وأضاف أن القوات لاحقت باقي العناصر داخل مبنى كانوا يستخدمونه كمقر، حيث جرى اشتباك إضافي انتهى بمقتل أربعة مسلحين آخرين، دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن الحادث يمثل “انتهاكا صارخا” لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، على حد تعبيره.