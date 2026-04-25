الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

اعتراف مفاجئ من نتنياهو يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان.. والتقرير الطبي يحسم الجدل حول حالته الصحية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
أحمد العيسوي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل صحية لم يكن قد كشف عنها من قبل، تتعلق بإصابته بورم خبيث في البروستاتا، مؤكداً خضوعه للعلاج بنجاح. وجاء هذا الإعلان ضمن بيان مطول نشره عبر حساباته الرسمية، بالتزامن مع إصدار تقريره السنوي للتقييم الصحي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.

تفاصيل الحالة الصحية والعلاج

وأوضح نتنياهو أنه خضع لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا، وهو الأمر الذي جاء بعد فترة من خضوعه لعملية جراحية في ديسمبر 2024 لعلاج تضخم حميد في نفس الغدة. ورغم حساسية هذا النوع من الأمراض، أكد رئيس الوزراء أن الورم تم التعامل معه بشكل ناجح، دون أن يترك آثاراً صحية خطيرة على حالته العامة.

تقرير طبي مطمئن

التقرير الطبي السنوي أشار إلى أن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، يتمتع بحالة صحية جيدة بشكل عام. ولفت إلى أن نتائج فحوصات الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية، مما يعكس استقراراً في حالته الصحية. كما أكد التقرير أن صحة القلب مستقرة، ولم تظهر أي مضاعفات منذ خضوعه لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو 2023.

سجل طبي خلال السنوات الأخيرة

لم تكن هذه المرة الأولى التي يخضع فيها نتنياهو لتدخلات طبية، إذ سبق وأن أجرى عملية جراحية في مارس 2024 لعلاج فتق، وهو ما يعكس متابعة طبية مستمرة لحالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تقدمه في العمر وتوليه مهام سياسية معقدة.

تأجيل الإعلان ودوافعه

وفي لفتة تحمل أبعاداً سياسية، أوضح نتنياهو أنه تعمد تأجيل نشر تقريره الطبي لمدة شهرين. وأرجع ذلك إلى رغبته في منع ما وصفه بـ"الدعاية الكاذبة" من قبل إيران، في إشارة إلى الشائعات التي انتشرت خلال ذروة التوترات العسكرية في مارس الماضي، والتي تحدثت عن إصابته أو مقتله.

 

إعلان نتنياهو يسلط الضوء على تداخل الجوانب الصحية مع الاعتبارات السياسية والأمنية في حياة القادة، حيث لا تقتصر أهمية مثل هذه المعلومات على الجانب الطبي فحسب، بل تمتد لتؤثر على المشهد العام وثقة الرأي العام.

