كولومبيا وفنزويلا يعلنا تعاونًا عسكريًا لمكافحة عصابات التهريب

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز ونظيرها الكولومبي غوستافو بيترو تعاونًا عسكريًا لمكافحة "العصابات".

وقالت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز ونظيرها الكولومبي جوستافو بيترو إن التعاون المشترك يهدف إلى تحرير المناطق الحدودية من العصابات المتورطة في أنشطة غير قانونية متعددة، بدءًا من تهريب الكوكايين، والذهب غير المشروع، والاتجار بالبشر، والمعادن النادرة.

وشدد بيترو على أن هذا الجهد المشترك سيركز على تنسيق العمل العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري بهدف مكافحة الشبكات الإجرامية في المناطق الحدودية.