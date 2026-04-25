تل أبيب تطالب لبنان الاعتراف بالوجود المؤقت للجيش الإسرائيلي على أراضيها

دعا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر لبنان بضرورة الاعتراف بالوجود المؤقت للجيش الإسرائيلي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت يحيئيل ليتر : "ليس لدينا خلافات جوهرية مع دولة لبنان ذات السيادة أو مع الشعب اللبناني"، مشيرا إلى أن جذور المشكلة هو حزب الله ونواياه الإجرامية تجاه إسرائيل".

وأمضى المسؤول الإسرائيلي : "لم يف لبنان بالتزاماته بتفكيك البنية التحتية للإرهاب. يجب على دولة لبنان الاعتراف بالوجود المؤقت للجيش الإسرائيلي وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد قوة معادية تطلق النار على سكانها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، بعد أن كانت الهدنة الأولية التي استمرت 10 أيام قد دخلت حيز التنفيذ في 16 أبريل.