محمد سيد أحمد : حزب الله رقم صعب في معادلة لبنان .. والاستقرار رهين توازنات معقدة

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن حزب الله يُعد أحد أبرز الفاعلين السياسيين والاجتماعيين داخل لبنان، مشددًا على أنه عنصر لا يمكن تجاوزه عند تحليل المشهد السياسي وتوازنات القوى في البلاد، نظرًا لكونه جزءًا أصيلًا من البنية الداخلية اللبنانية وليس مجرد طرف خارجي.

فهم الواقع اللبناني

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن فهم الواقع اللبناني يتطلب قراءة دقيقة لتداخل العوامل الداخلية مع التأثيرات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن استقرار لبنان لا يقوم على معادلة واحدة، بل على شبكة معقدة من التوازنات السياسية والطائفية والأمنية.

وأضاف أن أي محاولات لمعالجة الأزمات اللبنانية دون إدراك هذه التشابكات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من حدة التوتر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار.

الحفاظ على تماسك الدولة

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل لبنان يرتبط بقدرة مختلف القوى على إدارة هذه المعادلات الحساسة بحكمة، بما يضمن الحفاظ على تماسك الدولة ويحول دون الانزلاق إلى مزيد من التصعيد أو الفوضى.