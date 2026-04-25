إجراء عراقي عاجل بعد الهجوم على الأراضي الكويتية

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بضرورة الكشف عن المتورطين في الاعتداء الذي وقع صباح الجمعة على الكويت وتقديمهم للعدالة.

ومن جانبه ؛ أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف الصباح، جرى خلاله بحث ملابسات الاعتداء الذي وقع صباح الجمعة داخل الأراضي الكويتية، والذي تم بواسطة طائرتين مسيرتين على أحد المخافر الحدودية، بحسب بيان صادر عن الداخلية العراقية.



كما أعرب الشمري استنكاره الشديد وإدانته الكاملة لهذه الأعمال العدوانية التخريبية ، مؤكدا أنها تمثل إساءة لسمعة العلاقات الأخوية التي تجمع العراق بدولة الكويت، ولا تعكس طبيعة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين".

كما وجه الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للوقوف على تفاصيل الحادث، والعمل على كشف الجهات المتورطة ومتابعتها وتقديمها إلى العدالة".

وكان الجيش الكويتي قد أعلن صباح الجمعة، تعرض موقعين حدوديين شمالي البلاد لهجوم من العراق.