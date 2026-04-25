السعودية تدعو العراق إلى التعامل بمسؤولية مع كل ما يهدد دول الخليج

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أدانت فيه وإستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيرة قادمة من العراق.

كما شددت السعودية على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وتجدّد التأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

كما أعربت عن تضامن السعودية مع دولة الكويت حكومةً وشعبًا، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق.