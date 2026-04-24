فور وصوله جدة.. زيلينسكي: نحرز تقدما باتفاقياتنا مع السعودية في الأمن والطاقة والبنية التحتية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدى وصوله إلى مدينة جدة، إحراز “تقدم ملموس” في مسار الاتفاقيات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مجالات الأمن والطاقة والبنية التحتية، في زيارة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في ظل المتغيرات الدولية.

وفي بيان نشر عبر القنوات الرسمية للرئاسة الأوكرانية، أشار زيلينسكي إلى أن المحادثات مع المسؤولين السعوديين “تسير بشكل إيجابي”، مؤكدًا أن الجانبين يعملان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مشاريع استراتيجية تدعم الاستقرار الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تشمل المباحثات: الأمن، حيث يناقش الطرفان تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار ومكافحة التهديدات.

وفي مجال الطاقة يبحث زيلينسكي مع الجانب السعودي فرص التعاون في أسواق النفط والغاز، إضافة إلى الطاقة المتجددة.





كما يبحثان مناقشة مساهمة شركات سعودية في مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من الحرب.

وتأتي زيارة زيلينسكي إلى السعودية ضمن جولة دبلوماسية أوسع تهدف إلى حشد الدعم الدولي لكييف، في ظل استمرار الحرب مع روسيا. كما تسعى أوكرانيا إلى جذب استثمارات وشراكات طويلة الأمد تساعد في إعادة بناء اقتصادها.

من جانبها، عززت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة دورها كوسيط دولي وشريك اقتصادي في ملفات متعددة، بما في ذلك استضافة محادثات دولية بشأن الأزمة الأوكرانية، وتقديم مبادرات إنسانية ودبلوماسية.

ورغم الإشارات الإيجابية، لم تُعلن حتى الآن تفاصيل رسمية نهائية حول توقيع اتفاقيات محددة أو جداول زمنية لتنفيذها، ما يشير إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.