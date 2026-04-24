سوريا تعلن اعتقال أمجد يوسف المتهم الأول في مجزرة التضامن بدمشق عام 2013

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على أمجد يوسف، الذي وصفته بأنه “المتهم الأول” في قضية “مجزرة التضامن” التي وقعت في دمشق عام 2013، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استمرت عدة أيام في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

وذكرت الوزارة أن توقيف يوسف جاء في إطار ملاحقة المتورطين في الجرائم التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بظروف الاعتقال أو الإجراءات القضائية اللاحقة.

وبحسب وسائل إعلام سورية، شغل أمجد يوسف رتبة مساعد أول في فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، وهو الجهاز الذي ارتبط اسمه بعدد من الملفات الأمنية خلال سنوات الحرب.

وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد كشفت هويته علنًا عام 2022، باعتباره أحد أبرز المتهمين الرئيسيين في المجزرة، وذلك ضمن تحقيق استقصائي استند إلى تسجيلات مصورة مسرّبة تعود إلى أبريل 2013. وأظهرت المقاطع المصورة عمليات إعدام ميداني لمدنيين كانوا معصوبي الأعين ومقيّدي الأيدي، قبل إلقائهم في حفرة جماعية وإطلاق النار عليهم.

وأثار التحقيق حينها صدى دوليًا واسعًا، إذ اعتُبر من أبرز الأدلة المصورة التي وثقت انتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال الحرب السورية، كما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي العام الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية السورية اعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، وقالت إنهم أقروا بالمشاركة في عمليات قتل داخل حي التضامن أسفرت عن مقتل أكثر من 500 رجل وامرأة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

ويُعد حي التضامن، الواقع جنوب العاصمة دمشق، من المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة وعمليات أمنية واسعة خلال السنوات الأولى من النزاع السوري، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة الكاملة عليه لاحقًا.