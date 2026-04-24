تصعيد عسكري لافت.. 3 حاملات طائرات أمريكية تعمل في الشرق الأوسط لأول مرة منذ عقود

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM)، في تطور عسكري غير مسبوق منذ سنوات طويلة، أن ثلاث حاملات طائرات تابعة للبحرية الأميركية تعمل في منطقة الشرق الأوسط في الوقت ذاته، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية وتعزيز الحضور العسكري الأميركي في المنطقة.



ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام، فإن هذا الانتشار المتزامن يُعد الأول من نوعه منذ عقود، ويأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها الردعية وحماية مصالحها الاستراتيجية، إلى جانب دعم الحلفاء في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.



وتُعد حاملات الطائرات من أبرز أدوات القوة العسكرية الأميركية، إذ توفر منصات متقدمة لإطلاق العمليات الجوية والبحرية، وتمكّن واشنطن من التحرك السريع في مناطق النزاع. ويشير وجود ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات في نطاق جغرافي واحد إلى مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية، ورسالة واضحة بشأن الالتزام الأميركي بأمن المنطقة.



ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بتطورات أمنية متسارعة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات مع إيران، واستمرار النزاعات في عدد من الساحات الإقليمية، فضلاً عن المخاوف من اتساع رقعة المواجهات.



من جانبها، لم تكشف القيادة الوسطى الأميركية تفاصيل إضافية بشأن مواقع انتشار هذه الحاملات أو طبيعة المهام الموكلة إليها، إلا أن مثل هذه التحركات عادة ما تترافق مع عمليات مراقبة مكثفة، واستعدادات لسيناريوهات متعددة، تتراوح بين الردع العسكري واحتواء الأزمات.