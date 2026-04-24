انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعًا ملحوظًا في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، وسط متابعة مستمرة لتحركات السوق المحلي.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7,920 جنيهًا للبيع – 7,966 جنيهًا للشراء

عيار 22: 7,260 جنيهًا للبيع – 7,302 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6,930 جنيهًا للبيع – 6,970 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5,940 جنيهًا للبيع – 5,974 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3,960 جنيهًا للبيع – 3,983 جنيهًا للشراء

أونصة الذهب: 246,340 جنيهًا للبيع – 247,770 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 55,440 جنيهًا للبيع – 55,760 جنيهًا للشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 6,930 جنيهًا للبيع و6,970 جنيهًا للشراء بعد تراجع بقيمة 30 جنيهًا.

