البدوي يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أشرف سالم القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الحبيبة.

وأضاف الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس الوفد فى بيان جاء نصة "أن ٢٥ أبريل يوم مجيد في تاريخ الأمة .. يوم تتجسد فيه معاني العزة والقوة والكرامة.. يوم نوجه فيه تحية فخر واعتزاز إلى قيادة هذا الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حمل الأمانة في مرحله شديدة الخطورة على الأمن القومي المصري والعربي .. موجهًا تحية فخر واعتزاز إلى درع الأمة وسيفها رجال القوات المسلحة حماة حدود الوطن وأرضه وسمائه ومياهه.

كما وجه البدوي، تحية فخر واعتزاز إلى شعب مصر الأبي الذي لا يعرف الهزيمة، ولا يعرف الانكسار ولا التفريط في أرضه ولا في كرامته. شعب عظيم صنع التاريخ وقادر بإذن الله على صُنع المستقبل.



وتابع رئيس الوفد فى بيانه: “في القلب… في القلب دائمًا… تقف سيناء الحبيبة…أرض الدماء الطاهرة .. أرض الرجال الذين كتبوا بدمائهم المعنى الحقيقي للوطنية والفداء، تحية فخر واعتزاز إلى أهل سيناء الأبطال خط الدفاع الأول عن الوطن وقلبه النابض وعنوان صموده .. شركاء النصر وأيضًا شركاء التضحية”.

وأشار البدوي إلى أن ذكرى تحرير أرض سيناء هو يوم نجدد فيه العهد ونعلن أن شعب مصر يقف صفًا واحدًا خلف دولته وجيشه وقيادته نحمي وطننا من كل تهديد ونعلن أن مصر بتماسك نسيجها الوطني وقوة جيشها دولة قوية أبية عصية على كل من يحاول أن يهدد أمنها أو ينال من مكانتها واستقلال قرارها.. حمى الله مصر ووقاها كل سوء ورد عنها كيد أعدائها".