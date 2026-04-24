بحضور القنصل العام.. القنصلية الفلسطينية تحتفل بعقد قران شاب فلسطيني

شهدت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية أجواء احتفالية مميزة، بمناسبة عقد قران الشاب الفلسطيني جعفر أبو حنانة، في حضور رسمي وشعبي عكس روح الترابط بين أبناء الجالية.



وحضر مراسم عقد القران السفير محمد جميل شقورة، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إلى جانب عدد من أصدقاء العريس من أبناء فلسطين، الذين حرصوا على مشاركة هذه المناسبة السعيدة، فيما شهدت القاعة حضور عدد من أقارب العروس.



وتخللت الاحتفالية أجواء من البهجة، حيث تم توزيع الحلوى والشوكولاتة على الحضور احتفالًا بإتمام مراسم الزواج، في مشهد عكس الفرحة الجماعية بين المشاركين.



ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به القنصلية لخدمة أبناء الجالية الفلسطينية، حيث سبق أن استضافت مؤخرًا توثيق ثلاثة عقود قران لأبناء الجالية داخل مقرها، تأكيدًا على دعمها المستمر للجوانب الاجتماعية والإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في الإسكندرية.