أيمن غنيم: مسار العائلة المقدسة قد يحقق 25 مليار دولار سنوياً ويعزز تنمية سيناء

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن مسار العائلة المقدسة في مصر يمثل فرصة سياحية واقتصادية ضخمة يمكن أن تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يأتي استناداً إلى تقديرات لعدد السياح المسيحيين عالمياً ومتوسط إنفاق السائح.

وأوضح “غنيم” خلال لقاء له علي إكستر نيوز، أن السياحة الدينية تتميز بكونها أقل تأثراً بالأزمات مقارنة بالسياحة الترفيهية، حيث ترتبط بالعوامل الروحية والعاطفية، مما يجعل تدفق السياح أكثر استقراراً واستدامة.

وأضاف أستاذ إدارة الأعمال، أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق في سيناء يسهم بشكل مباشر في تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية والتعدينية والصناعية في المنطقة، إلى جانب دعم المشروعات التنموية والاستثمارية الكبرى.

وأشار إلى أن سيناء تمتلك ثروات طبيعية متنوعة تشمل خامات الحديد والفوسفات والكاولين والرمال البيضاء والرخام والجرانيت، ما يجعلها منطقة واعدة للصناعات التعدينية، مؤكداً أن ربط هذه الموارد بشبكات نقل حديثة وموانئ استراتيجية يعزز من فرص الاستثمار والتنمية الشاملة.

