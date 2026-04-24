الشورت بدل البدلة.. طوكيو تواجه الحر وأزمة الطاقة بإجراءات غير مسبوقة

في خطوة تعكس تداخل الأزمات العالمية مع تفاصيل الحياة اليومية، بدأت الحكومة اليابانية تشجيع موظفيها على ارتداء ملابس صيفية خفيفة، بما في ذلك السراويل القصيرة، داخل مقار العمل، في محاولة لمواجهة موجة حر شديدة وتقليل استهلاك الطاقة، وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه اليابان ضغوطًا متزايدة على مواردها من الطاقة، نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي ألقت بظلالها على أسواق النفط العالمية، خاصة مع المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.

من “Cool Biz” إلى الشورت

تستند الخطوة الجديدة إلى مبادرة Cool Biz التي أطلقتها الحكومة اليابانية عام 2005، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء عبر تخفيف قواعد الزي الرسمي، مثل الاستغناء عن ربطات العنق والسترات في فصل الصيف.

لكن الإجراء الجديد يمثل نقلة نوعية في هذه السياسة، إذ يفتح الباب لأول مرة أمام ارتداء الشورت داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما كان يُعد سابقًا تجاوزًا غير مقبول في بيئة العمل اليابانية المعروفة بصرامتها وانضباطها.

وتأمل السلطات أن يؤدي هذا التغيير إلى تقليل الاعتماد على أجهزة التكييف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، في ظل التغيرات المناخية التي جعلت الصيف في اليابان أكثر قسوة من أي وقت مضى.

أزمة طاقة تضرب آسيا

تعتمد اليابان بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، حيث يأتي نحو 90% من احتياجاتها النفطية عبر مضيق هرمز، ما يجعلها عرضة لأي اضطرابات في هذه المنطقة الحيوية.

ومع تصاعد التوترات العسكرية، ارتفعت أسعار النفط، وظهرت مخاوف من نقص الإمدادات، ما دفع الحكومة اليابانية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.

ولا تقتصر هذه المخاوف على اليابان وحدها، إذ اتخذت دول آسيوية أخرى إجراءات مماثلة لترشيد الاستهلاك، مثل تقليل ساعات العمل، وتشجيع العمل من المنزل، والدعوة لاستخدام وسائل النقل غير المعتمدة على الوقود.

بين الراحة والكفاءة.. تجربة جديدة للموظفين

داخل مكاتب حكومة طوكيو، بدأ بعض الموظفين بالفعل في ارتداء ملابس أكثر راحة، مثل القمصان القطنية والسراويل القصيرة، في مشهد غير معتاد داخل المؤسسات الرسمية.

وأعرب عدد من الموظفين عن ارتياحهم للتجربة، مشيرين إلى أن الملابس الخفيفة تساعد على تحسين التركيز وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

كما أبدى البعض رغبتهم في توسيع هذه التجربة لتشمل العمل عن بُعد خلال فترات الحر الشديد، في إطار توجه أوسع نحو مرونة بيئة العمل.

التغير المناخي يفرض قواعده

لا ترتبط هذه الخطوة فقط بأزمة الطاقة، بل تعكس أيضًا تأثيرات التغير المناخي، حيث سجلت اليابان العام الماضي أعلى درجات حرارة منذ بدء تسجيل البيانات في القرن التاسع عشر.

ومع تكرار موجات الحر الشديدة، أعلنت وكالة الأرصاد الجوية عن مصطلح جديد يُعرف بـ“الحر القاسي”، لوصف الظروف المناخية المتطرفة التي باتت تشهدها البلاد.

هذا الواقع دفع المؤسسات اليابانية إلى إعادة التفكير في قواعد العمل التقليدية، بما في ذلك ساعات الدوام والزي الرسمي، في محاولة للتكيف مع بيئة مناخية واقتصادية أكثر تعقيدًا.