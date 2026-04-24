وزير الحرب الأمريكي: لدى إيران فرصة لعقد صفقة جيدة

أكد وزير الدفاع الأمريكي أن إيران لا تزال أمام فرصة لإبرام “صفقة جيدة” إذا أبدت مرونة في المفاوضات، في ظل تصاعد الضغوط الدولية عليها.

وأوضح الوزير أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ميدانية للضغط، مشيراً إلى إعادة 34 سفينة من مضيق هرمز حتى الآن، في إطار تشديد الرقابة البحرية.

وأضاف أن حصار الموانئ الإيرانية سيستمر “طالما استدعى الأمر”، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع طهران نحو التفاوض وتقليل التوترات في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع تعثر المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، واعتماد واشنطن سياسة “الضغط القصوى” عبر العقوبات الاقتصادية والتحركات العسكرية. كما يشهد مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، توترات متزايدة نظراً لأهميته الاستراتيجية في نقل النفط، ما يجعل أي تصعيد فيه مؤثراً على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.