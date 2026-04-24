لحظات صادمة.. ضربة قاتلة تنهي حياة مؤذن وتدخل شقيقه العناية المركزة

شهدت قرية ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما تحولت مشاجرة بين عائلتين إلى حادث دموي أسفر عن وفاةمؤذن بالمعاش متأثرًا بإصاباته.





مشاجرة عنيفة تنتهي بوفاة مؤذن





وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع مشاجرة حادة بين عدد من أفراد العائلتين باستخدام الشوم والعصي، ماأدى إلى وقوع إصابات متعددة بين المشاركين، قبل أن تتفاقم الأحداث وتسفر عن سقوط المؤذن مصابًا بإصابات خطيرة لفظ على إثرها أنفاسهالأخيرة بعد دخوله العناية المركزة.





فيديو يوثق لحظات الاشتباك





وكشف المقطع تفاصيل الاشتباكات، حيث بدت حالة من الفوضى والعنف، مع سقوط عدد من الأشخاص خلال المشاجرة، وسط محاولات للسيطرةعلى الموقف.



إصابة شقيق المجني عليه



كما أسفرت الواقعة عن إصابة شقيق المتوفى بإصابات بالغة في الرأس، جراء تلقيه عدة ضربات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث يرقدحاليًا داخل العناية المركزة في حالة حرجة.





تحرك أمني وتحقيقات جارية

من جانبها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وتم تحرير محضر رسمي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.