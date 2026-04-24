الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.



والتقى السيسي ونظيره اللبناني جوزيف عون، قبل انطلاق اجتماع نيقوسيا، وكان بينهم حوار قبل بدء الاجتماع.



ووصل الرئيس السيسي إلى مطار لارنكا الدولي، في مستهل زيارة يقوم بها إلى قبرص للمشاركة في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.



و كان في استقباله عند الوصول ميخائيل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، والسفير محمد زعزوع، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية قبرص، وأعضاء السفارة المصرية في نيقوسيا.