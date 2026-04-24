70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 70 ألف مصل صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات وتضييقات فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة وأبوابها.

وأفادت محافظة القدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوات الاحتلال أخرجت المبعدين نظام أبو رموز، والحاجة نفيسة خويص، والناشط محمد أبو الحمص من منطقة طريق المجاهدين، واقتادتهم إلى خارج أسوار البلدة القديمة، ومنعتهم من أداء الصلاة داخل المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، حررت طواقم بلدية الاحتلال مخالفات للدراجات النارية المتوقفة قرب باب الساهرة، في إجراء تعسفي يستهدف المصلين.