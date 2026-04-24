المؤتمر: الذكرى 44 لتحرير سيناء تؤكد قوة الدولة المصرية واستمرار معركة البناء والتنمية

قال عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الذكرى الـ44 لـتحرير سيناء تمثل محطة وطنية خالدة في تاريخ مصر، وتجسد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين أعادوا الأرض ورفعوا راية الوطن عالية، مؤكدًا أن سيناء ستظل رمزًا للفداء والصمود والإرادة المصرية التي لا تنكسر.



وأضاف صميدة أن الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا غير مسبوق بتنمية سيناء، حيث تحولت أرض الفيروز خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة للبناء والتنمية الشاملة من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والإسكان والزراعة وتطوير البنية التحتية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق التنمية المستدامة لأبناء سيناء.



وأكد رئيس حزب المؤتمر أن الحفاظ على مكتسبات تحرير سيناء مسئولية وطنية تتطلب استمرار العمل والإنتاج ودعم مؤسسات الدولة، مشددًا على أن ما تشهده سيناء اليوم من تنمية حقيقية هو استكمال لمعركة استرداد الأرض وترسيخ لمستقبل أكثر ازدهارًا لمصر.