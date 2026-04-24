محافظ البحر الأحمر يطلق منظومة الرقابة الرقمية للقضاء على المخلفات

​في نقلة نوعية تضع حداً للحواجز الإدارية والروتين، وتضع المواطن في قلب صناعة القرار، أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن تدشين مرحلة جديدة من الرقابة الشعبية المباشرة، محولاً كل مواطن وسائح إلى "حارس للبيئة" في مدينة الغردقة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لترسيخ مفهوم "المحافظة الخضراء".

​بإطلاق الرقم المخصص عبر تطبيق واتساب (01211988337)، أعلن الدكتور البرقي انتهاء عهد الوساطة والمكاتبات الورقية، وإنشاء قناة اتصال فورية تحول الهاتف المحمول إلى أداة رقابية قوية. هذا القرار يتيح للمواطن الإبلاغ عن أي مخلفات أو إشغالات في لحظتها، لتتحرك الفرق الميدانية بناءً على الرصد المباشر، مما يضمن شفافية كاملة وسرعة استجابة تلغي كافة الوسائط التقليدية.

و​لتمكين الجهات المختصة من التحرك الميداني السريع، يرجى من المواطنين إرسال البلاغ متضمناً:​صورة المخالفة: توثيق حي للمخلفات أو الإشغال، ​العنوان التفصيلي: أو إرسال الموقع الجغرافي (Location) لسرعة الوصول لنقطة البلاغ، ​بيانات المتابعة: رقم الهاتف الشخصي للتواصل وإطلاع المواطن على نتيجة الإجراء المتخذ.

​وشدد محافظ البحر الأحمر، على أن ملف النظافة يقع في صميم "الهوية البصرية" للمحافظة، مؤكداً أن المخلفات تهديد مباشر لصورة الغردقة أمام العالم. لذا، تأتي هذه المنظومة لتضرب بيد من حديد على أي تشويه بصري، معتبرةً أن نظافة الشارع هي الاستثمار الحقيقي في سمعة المحافظة، وضمانة أصيلة لحق الأجيال القادمة في إرث بيئي نظيف.

​واختتم الدكتور وليد البرقي بتوجيه دعوة وطنية، مؤكداً أن نجاح المنظومة يتوقف على إيجابية المواطن، قائلاً: "نحن نؤسس لمرحلة جديدة لا مكان فيها للإهمال؛ فصورة الغردقة هي واجهة مصر أمام العالم، وهي أمانة يتقاسمها المواطن والمحافظة معاً لتبقى دائماً في أبهى صورها".