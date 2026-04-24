خيار غير مضمون.. تشكيك بولندي في التزام واشنطن بأمن أوروبا



أثار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك جدلاً واسعاً بعد تصريحات أدلى بها مؤخراً، شكك فيها في مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا، في ظل التغيرات السياسية والاستراتيجية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية في القارة.



وقال توسك، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية، إن على الدول الأوروبية أن “تأخذ على محمل الجد احتمالية تراجع الدعم الأمريكي”، مشيراً إلى أن الاعتماد الكامل على واشنطن لم يعد خياراً مضموناً كما كان في السابق. وأضاف أن أوروبا مطالبة بتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه حلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي نقاشات متزايدة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وسط ضغوط أمريكية مستمرة على الحلفاء الأوروبيين لزيادة إنفاقهم العسكري.