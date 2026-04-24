القمة الأوروبية تركز على أمن الملاحة وتصعيد الشرق الأوسط.. تفاصيل

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات، إن اليوم الثاني والأخير من القمة الأوروبية ينعقد في توقيت حاسم، في ظل التصعيد بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تصريحات نيكوس خريستودوليدس أكدت أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود.

وأوضح «بركات» أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم كايا كالاس، شددوا على أن الحرب الدائرة تفرض ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على انسياب حركة الملاحة الدولية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن جلسات القمة ستشهد مشاركة عدد من قادة المنطقة، في مقدمتهم عبد الفتاح السيسي إلى جانب قادة من الأردن ولبنان وسوريا، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار الإقليمي والتنسيق المشترك.

وأضاف أن قبرص كانت من بين الدول التي تأثرت بالتوترات، بعد وصول طائرات مسيّرة إيرانية إلى قاعدة بريطانية على أراضيها، ما أثار مخاوف أوروبية متزايدة، ودفع القمة للتركيز بشكل أساسي على تطورات الأوضاع في إيران والمنطقة.