خبيرة دولية: مؤتمر لندن يسعى لإعادة فتح مضيق هرمز.. والمهمة صعبة ومعقدة

أكدت الدكتورة كريستين تشينج، المحاضرة الأولى في العلاقات الدولية بجامعة كينجز كوليدج، أن مؤتمر لندن يهدف إلى تعزيز فرص إعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية لضمان استمرارية الملاحة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ترتبط بمرحلة ما بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأوضحت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المؤتمر لا يركز فقط على إنهاء الأعمال العدائية، بل يتجاوز ذلك إلى التفكير في الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لضمان استقرار الممر الملاحي الحيوي.



وأشارت تشينج إلى أن الدول المشاركة، والتي يبلغ عددها نحو 31 دولة، تتجه نحو تبني دور دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة، وليس الانخراط في عمليات عسكرية هجومية، موضحة أن هذه الدول أكدت بشكل واضح عدم رغبتها في الانضمام إلى أي حصار تقوده الولايات المتحدة، ما يعكس توجهًا دوليًا نحو تجنب التصعيد العسكري المباشر في المنطقة.



وشددت على أن تنفيذ هذه الخطط يظل أمرًا بالغ الصعوبة في ظل التعقيدات السياسية والعسكرية القائمة، موضحة أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه الرؤى إلى آليات عملية تضمن استمرار مرور السفن وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية حقوق العبور وضمان استقرار أحد أهم شرايين التجارة العالمية.