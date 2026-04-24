الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أمريكا : الحكومة السورية أصبحت شريكًا في هزيمة تنظيم داعش

محمود نوفل


أكد نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن الدولي إن سوريا اليوم في وضع مغاير لما كانت عليه قبل عام ونصف ، مشيرة إلى أن الحكومة السورية أصبحت شريكًا في هزيمة تنظيم داعش، كما أنها تعمل على منع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها حزب الله وغيره من الجماعات الإرهابية المتحالفة مع إيران.

وقالت بروس في كلمة لها امام مجلس الأمن :  لذا يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اغتنام هذه الفرصة ودعم قدرات الحكومة السورية في مجال مكافحة الإرهاب. كما ينبغي لها الانخراط مع الحكومة السورية بشأن إمكانية إعادة مواطنيها أو نقلهم ممن كانوا أو لا يزالون في مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

وأضافت السفيرة تامي بروس: ومن المنظور الإقليمي، نرى اليوم سوريا تعمل مع لبنان للحفاظ على الهدوء على حدودهما خلال هذه الفترة من عدم الاستقرار، ومع الأردن للمساعدة في الحد من تدفق المخدرات غير المشروعة، ومع العراق لنقل النفط برًا إلى البحر الأبيض المتوسط والتخفيف من نقص إمدادات الطاقة الناجم عن اعتداءات إيران على دول الخليج.

وفي السياق ذاته، أعربت عن آماله أن تُستأنف قريبًا المحادثات رفيعة المستوى بين سوريا وإسرائيل.

وتابعت السفيرة تامي بروس: وفي ما يتعلق بشمال شرق سوريا، تواصل الولايات المتحدة دعم تنفيذ اتفاقات يناير بشأن إعادة الإدماج العسكري والمدني، ونشيد بالحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لما أحرزتاه من تقدم ملحوظ حتى الآن.

أما في الجنوب، فحثت على اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ خارطة طريق السويداء الصادرة في نوفمبر 2025. ونلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتكبتها جميع الأطراف خلال أعمال العنف التي شهدها الصيف الماضي. وندعو جميع الأطراف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأمضت قائلة : إن العدالة الانتقالية والمساءلة عنصران أساسيان لمنع تكرار دوامات العنف، ولحماية مكونات الأقليات. ونشجع على مواصلة التقدم نحو تحقيق العدالة عن الجرائم التي ارتُكبت في عهد الأسد وبعد سقوطه.

وأكملت السفيرة تامي بروس: وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني، نشعر بالقلق إزاء تدفق اللاجئين والعائدين من لبنان إلى سوريا، وكذلك إزاء الآثار الإنسانية للفيضانات في الشمال الشرقي. ونشيد بالتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية في الاستجابة لهذه التحديات، وندعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم.

وإختتمت قائلة : ومع استمرار دعم الولايات المتحدة والأمم المتحدة للشعب السوري وحكومته، نعتقد أن سوريا ستستعيد مكانتها المستحقة كركيزة للاستقرار في منطقة مضطربة.

