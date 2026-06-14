منطقة الإسماعيلية الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية



أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمحافظة، مهنئة الطلاب المتفوقين من الأوائل الناجحين بالشهادتين للعام الدراسي 2025/2026م، وذلك عقب إعلان النتيجة اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026م.

وأجرى الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل وطلاب معاهد النور للمكفوفين؛ لتهنئتهم بهذا التفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهود كان لها بالغ الأثر في نجاح أبنائهم وتميزهم.

وأوضح فضيلته أن نسبة النجاح بالشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 85.75%، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية الأزهرية 71%، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب وتفوق الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

كما تقدّم كلٌّ من الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات والمشرفين عليها، ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل وخروجه بصورة مشرفة، وخصَّ بالشكر مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، ومديري مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، ورئيس وأعضاء كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة خلال فترة الامتحانات، وحرصهم على توفير سبل الراحة للطلاب.

كما أوضح الدكتور مؤمن الهواري أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 3263 طالبًا وطالبة، حضر منهم 3241 طالبًا وطالبة، وتغيب 22، فيما بلغ عدد الناجحين 2779 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 85.75%.

وأضاف فضيلته أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 2466 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2442 طالبًا وطالبة، وتغيب 24، بينما بلغ عدد الناجحين 1734 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 71%.