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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية بكفر الشيخ

ختام المؤتمر....
ختام المؤتمر....
محمود زيدان

اختتمت فعاليات المؤتمر الثالث للجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية وجامعات ومستشفيات الدلتا، والذي نظمه قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، وسط مشاركة واسعة من كبار الأساتذة والخبراء والاستشاريين من مختلف الجامعات المصرية والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر يعكس المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها الجامعة على خريطة التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن المؤتمرات العلمية المتخصصة أصبحت تمثل منصة حقيقية لتبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تؤمن بأن الاستثمار في العقول والكفاءات البشرية هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل للقطاع الصحي، وأن إعداد طبيب قادر على مواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية المتلاحقة يمثل أحد أهم أهداف الجامعة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وأوضح الدكتور يحيى زكريا عيد، أن المؤتمر نجح في تقديم نموذج متكامل للتعاون بين الجامعات والجمعيات العلمية والمؤسسات الصحية، بما يسهم في تطوير الأداء الطبي والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن جامعة كفر الشيخ ستواصل دعمها لكافة الفعاليات العلمية التي تسهم في إنتاج المعرفة ونقل الخبرات وإعداد أجيال جديدة من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن ما يشهده العالم اليوم من تطور غير مسبوق في مجالات الجراحة الذكية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الطبية الحديثة يفرض على المؤسسات الأكاديمية مواصلة تطوير برامجها التعليمية والبحثية، حتى تظل الجامعات المصرية في صدارة المؤسسات المنتجة للمعرفة والقادرة على صناعة المستقبل.

وشهد المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا ومتنوعًا عكس التطور المتسارع الذي يشهده تخصص جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، حيث تناولت الجلسات العلمية أحدث المستجدات في علاج حصوات الجهاز البولي باستخدام المناظير المرنة وتقنيات التفتيت الحديثة، بالإضافة إلى استعراض التطورات المتقدمة في جراحات الكلى والمسالك البولية طفيفة التوغل، بما يسهم في تحسين النتائج العلاجية وتقليل المضاعفات وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمرضى.

كما أولى المؤتمر اهتمامًا خاصًا بأمراض البروستاتا، حيث ناقشت الجلسات العلمية أحدث الاستراتيجيات العلاجية لتضخم البروستاتا الحميد، والتقنيات الحديثة في التدخلات الجراحية والمنظارية، إلى جانب استعراض الخبرات العملية المتعلقة بتشخيص وعلاج اضطرابات التبول المختلفة.

وفي مجال أمراض الذكورة، استعرض المؤتمر أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والخبرات العالمية في جراحات الدعامات التعويضية، ومؤشرات التدخل الجراحي، والتقنيات الحديثة للزرع، وسبل تجنب المضاعفات وتحقيق أفضل النتائج العلاجية، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة في الصحة الجنسية للرجال والحلول العلاجية المتقدمة للحالات المعقدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر يمثل إضافة علمية مهمة تدعم منظومة البحث العلمي بالجامعة، وتعزز من فرص التعاون العلمي بين الباحثين والخبراء، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع البحث العلمي والابتكار في مقدمة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى توفير بيئة أكاديمية داعمة للإبداع والتميز العلمي.

فيما أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمهنية، وأسهم في استعراض أحدث التقنيات العلاجية والجراحية وتبادل الخبرات بين المتخصصين، بما ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة الأطباء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور طارق عبد الباقي، عميد القطاع الطبي بجامعة كفر الشيخ الأهلية ومقرر المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر العلمي الكبير يعكس حجم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والطبية، ويؤكد حرص جامعة كفر الشيخ وجامعتها الأهلية على دعم مسيرة التطوير والتميز، وإعداد كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في العلوم الطبية.

كفر الشيخ مؤتمر الدلتا المسالك البولية جراحة المسالك البولية

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