أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2026/2026.

وقال الشيخ عادل السايس ، مدير عام المنطقة أنه حصل على المركز الأول، الطالبة سلمى محمد محمد عبد الفتاح عزام، معهد فتيات العريش الجديد، المركز الثاني، الطالبة حنين محمود أحمد فؤاد محمود، معهد فتيات بئر العبد، المركز الثاني مكرر، الطالبة رقية هيثم محمد عبد المنعم الرجبي، معهد فتيات بئر العبد، المركز الرابع، الطالبة آلاء عمرو أحمد شعبان أحمد – معهد فتيات ضاحية السلام، المركز الخامس، الطالبة رفيدة رزق محمد محمد، معهد فتيات الشيخ زويد.

أضاف السايس ، أنه حصل على المركز الخامس مكرر، الطالبة تغريد طلب عبد الوالي سلمان، معهد فتيات الشيخ زويد، المركز السابع،الطالبة فاطمة الزهراء، محمد محمود علي، معهد فتيات نجيلة، المركز السابع مكرر،الطالبة غادة محمد إسماعيل السيد،معهد فتيات السمران، المركز السابع مكرر، الطالبة بيسان عيد سليمان حسين ،معهد فتيات بئر العبد، المركز السابع مكرر، الطالب مالك عبد اللطيف توفيق حسين، معهد بنين بئر العبد، المركز السابع مكرر، الطالبة علا علاء علي إسماعيل قلقيلة، معهد فتيات بئر العبد، المركز السابع مكرر: الطالبة آلاء محمد محمد عبد الوهاب ، معهد فتيات الشيخ زويد.

وتقدم مدير عام المنطقة الأزهرية بخالص التهنئة لأبنائه وبناته المتفوقين، ولأسرهم ومعلميهم، تقديرًا لما بذلوه من جهد ومثابرة أثمرت هذا التفوق المشرف.