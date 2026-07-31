بعرض فني.. ثقافة الغربية تختتم احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو.. صور

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ليلة فنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك ضمن احتفالات وزاررة الثقافة، بذكرى ثورة 23 يوليو.

احتفالات ثقافة الغربية

بدأت فعاليات الحفل بعزف للنشيد الوطني، و أعقبه عقد ندوة تثقيفية بعنوان “الثورة ومكتسبات المرأة المصرية"، أشارت خلالها الباحثة فريدة المصري إلى أن ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد حراك سياسي لتغيير نظام الحكم الملكي، بل كانت رؤية اجتماعية شاملة استهدفت تحقيق العدالة والكرامة لكل فئات المجتمع، وعلى رأسهم المرأة المصرية.

دعم المرأة المصرية

وتابعت خلال كلمتها بالندوة التي عقدت من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة لثقافة المرأة، بأن المرأة المصرية نالت العديد من الاستحقاقات بعد الثورة، ومنها حق الانتخاب والترشح للمجالس النيابية، كما وحصلت المرأة المصرية على مجانية التعليم، ومن ثم النزول لسوق العمل في كافة الوزارات والقطاعات والمؤسسات.

باقات متنوعة من العروض

اختتم الحفل الذي أقيم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بعرض فني استعراضي قدمته فرقة مركز تنمية المواهب بمسرح 23 يوليو، بقيادة المخرج عبد الرحمن سالم، حيث شهد الحفل باقة منوعة من التابوهات الاستعراضية، التي صممها الفنان عمر البدري، والفنانة فريدة المصري، ومن بينها الحجالة، صوت بلادي، بلد التاريخ، ويوم النصر.