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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و555 شاحنة، و266 سيارة بمواني الهيئة.. مشيرة إلى أن إجمالي عدد تحركات السفن بين وصول وسفر بلغ 10 سفن.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و7000 طن بضائع، و310 شاحنات، و138 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن، و5000 طن بضائع، و245 شاحنة، و28 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن وهي: "PELAGOS EXPRESS"، و"POSEIDON EXPRESS"، و"الحرية"، و"الحرية 2"، بينما غادرت السفينتان "PRIDGE" و"أمل".

كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "آورو" و"سينا"، في حين سجلت الهيئة وصول وسفر 1232 راكبًا بموانيها.

هيئة موانئ البحر الأحمر بضائع عامة ميناء نويبع رحلات مكوكية ميناء سفاجا

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