الخطوط الجوية القطرية تعلن إستئناف رحلاتها مع سوريا والإمارات

استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها بين الدوحة ووجهات رئيسية في الشرق الأوسط، مع إعادة تسيير رحلات يومية إلى الإمارات العربية المتحدة وسوريا.

ومن المقرر أن تستأنف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها اليومية إلى دبي (DXB) والشارقة (SHJ) ابتداءً من 23 أبريل 2026 ، مع رحلة يومية إلى دمشق (DAM) ابتداءً من 1 مايو 2026.



ووفق الإعلام القطري ، فإن هذا الاستئناف يأتي ضمن خطة تدريجية لإعادة تشغيل شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية، استكمالاً لإعلان الشركة في منتصف أبريل الذي أكد توسيع جدول رحلاتها اعتبارًا من 16 يونيو 2026 ليشمل أكثر من 150 وجهة في ست قارات.



كما نصحت الخطوط الجوية القطرية المسافرين بمراجعة موقعها الإلكتروني أو تطبيقها بانتظام، والتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم وتحديثها.