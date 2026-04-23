قطر تعلن نجاح تصدير أول شحنة غاز من مشروع جولدن باس في أمريكا

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن قطر للطاقة نجحت في تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال" في سابين باس بولاية تكساس، وذلك ضمن أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع مشترك مع شركة إكسون موبيل.

وفي بيان لها ، أشار قطر للطاقة إلى أن هذه الشحنة التاريخية من الغاز الطبيعي المسال تمثل خطوة مهمة نحو بدء عمليات المشروع التجارية وأنشطة التصدير الكاملة، حيث تم تحميلها بنجاح وبشكل آمن على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "القاعية"، وهي ناقلة حديثة ضمن أسطول قطر للطاقة تم بناؤها مؤخراً في جمهورية كوريا بسعة 174 ألف متر مكعب.



ومن جانبه ، صرح وزير الدولة القطرية لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة :"يُعدّ مشروع "غولدن باس للغاز الطبيعي المسال واحداً من أكبر قرارات الاستثمار في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، بما يرسخ مكانة قطر للطاقة وسمعتها كمزوّد موثوق وشريك مفضل في دفع عجلة التنمية حول العالم".



يذكر أن "جولدن باس للغاز الطبيعي المسال" هو مشروع مشترك بين قطر للطاقة (70 بالمئة) و"إكسون موبيل" (30 بالمئة)، و قد أعلن الطرفان قرارهما النهائي لاستثمار أكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي في مشروع "غولدن باس للغاز الطبيعي المسال" في فبراير من عام 2019.



كما ستتولى شركة "قطر للطاقة للتجارة"، وهي كيان تجارة الغاز الطبيعي المسال المملوك بالكامل لقطر للطاقة، تسويق 70 بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع البالغة 18 مليون طن سنوياً.



ومن المتوقع ان يساهم بدء عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع "جولدن باس للغاز الطبيعي المسال" في تعزيز محفظة الغاز الطبيعي المسال العالمية لـ"قطر للطاقة للتجارة" ودعم استمرار نمو أعمالها.



وكان مشروع "جولدن باس للغاز الطبيعي المسال" قد بدأ بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الثلاثين من شهر مارس 2026، من أول خط إنتاج من بين ثلاثة خطوط إنتاج يضمها المشروع.