غزة: ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار إلى 31 شخصاً

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد مؤخرا تصعيد عدوانه وجرائمه بحق المدنيين وعناصر الشرطة.

وأشارت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة في بيان لها إلى ارتفاع عدد شهداء الشرطة منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي إلى 31 شهيداً.

وطالبت الوزارة الفلسطينية الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف النار بالتحرك العاجل لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم.

وشددت على أن استمرار الاحتلال في استهداف الشرطة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

فيما أعلنت وسائل إعلام محلية عن استشهاد طفل جراء استهداف طيران الاحتلال مركبة للشرطة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شهدت شرقي مدينة غزة انفجارات ناجمة عن عمليات نسف مباني سكنية.