مين عايز رنجة وفسيخ..هالة سرحان تحتفل بالربيع برسالة مرحة

وجّهت الإعلامية هالة سرحان رسالة تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد وحلول الربيع، معبرة عن أمنياتها بالخير والسلام للجميع

ونشرت صورة لها مستعينة بالذكاء الاصطناعي أثناء احتفالها بالربيع على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائلة: “آدي الربيع عاد من تاني، وكل سنة وكل ثانية وأنتم طيبين وسالمين”.

وتابعت: “وبالمناسبة أنا عندي طبقين معتبرين، طبق رنجة وطبق فسيخ”.

واختتمت مازحة: "مين عايز رنجة ومين عايز فسيخ ومين عايز الاتنين؟

وكانت قد شاركت الإعلامية هالة سرحان متابعي عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، لحظات مميزة من حضورها حفل خطوبة نجل الإعلامي عمرو أديب، مشيدة بأجواء الحفل وروح الأسرة التي سيطرت على المناسبة.

وأعربت هالة سرحان عن سعادتها بحفاوة استقبال عمرو أديب، مؤكدة أنه كان في قمة تألقه واهتمامه بكل تفاصيل الحفل، حيث ظهر وهو يوثق لحظات خطوبة نجله نور وعروسه مريم “بنفسه”؛ في مشهد يعكس مشاعر الأبوة الصادقة.

وأضافت أن الأجواء كانت مليئة بالحب والدفء العائلي، مشيرة إلى أن الحفل كان “ليلة استثنائية” جمعت الأهل والأصدقاء في أجواء إنسانية مميزة، متمنية للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.