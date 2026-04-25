السادس من مايو.. كلمة الفصل في قضية فضل شاكر وأحمد الأسير

حددت محكمة بيروت، برئاسة القاضي بلال ضماوي، يوم السادس من مايو المقبل موعدًا لإصدار الحكم في قضية الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير

ويُذكر أن فضل شاكر يواجه هذه الدعاوى منذ سنوات، حيث استغرقت المحاكمة عدة أشهر .

فضل شاكر يسلم نفسه

وكان أعلن الجيش اللبناني في بيان رسمي بتاريخ 5 أكتوبر 2025، أن الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مديرية المخابرات، بعد سنوات من كونه مطلوبًا على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.

وسلم الفنان فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني فى الجنوب ، عند مخيم عين الحلوة فى بيروت المكان الذى يقيم فيه ، وذلك بعد جدال استمر لسنوات طويلة بشأن اتهامات وجهت إليه بمشاركته فى اعمال إرهابية ضد الجيش اللبناني.