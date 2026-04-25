أحمد ناجي قمحة: انهيار وتفكك إيران كابوس يهدد معادلة الأمن الإقليمي
يسرا اللوزي لـ صدى البلد: تعاطفت مع شخصية داليا في مسلسل كان ياما كان
جمال عبد الناصر: مسرحية إجازة سعيدة تجربة مختلفة للبطولة الجماعية
قطر تبلغ قادة حركة حماس بأن وجودهم في الدوحة لم يعد مرحبا به
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس
السعودية تدعو العراق إلى التعامل بمسؤولية مع كل ما يهدد دول الخليج
لبنان.. استشهاد 6 أشخاص وسقوط جريحين من جراء الغارات الإسرائيلية
خالد منتصر يطرح كتابًا يناقش ظاهرة ضياء العوضي ويهاجم الطب البديل
عقب التعادل المخيب في اللحظات الحاسمة …قلق في ريال مدريد بسبب مبابي
سقطت من الطابق الثالث.. إصابة فتاة بكسور متفرقة في الدقهلية
سعر الدولار في مصر أمام الجنيه اليوم السبت 25-4-2026
موعد صلاة الفجر اليوم بالتوقيت الصيفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خالد منتصر يطرح كتابًا يناقش ظاهرة ضياء العوضي ويهاجم الطب البديل

خالد منتصر وضياء العوضي
خالد منتصر وضياء العوضي
يارا أمين

أعلن الدكتور خالد منتصر عن صدور أحدث مؤلفاته، والذي يتناول فيه ظاهرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، مسلطًا الضوء على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول ما يُعرف بـ”نظام الطيبات”. 

ويحمل الكتاب عنوان “ظاهرة ضياء العوضي.. من الطب البديل إلى بديل الطب”، ويُطرح حاليًا في الأسواق بالتعاون مع دار ريشة للنشر والتوزيع.

 

ظاهرة ضياء العوضي

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود خالد منتصر المستمرة في تناول القضايا المرتبطة بالوعي الصحي، حيث يركز من خلاله على تحليل ظاهرة انتشار بعض الممارسات العلاجية غير التقليدية، خاصة تلك التي تحظى بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم افتقارها للأسس العلمية الموثوقة.

ويتناول الكتاب بشكل تفصيلي ما أُثير حول “نظام الطيبات”، إذ يقدم قراءة نقدية للادعاءات المرتبطة به، مع تحذير من الاعتماد على أنظمة غذائية أو علاجية غير معتمدة من الجهات الطبية الرسمية، لما قد تمثله من مخاطر على الصحة العامة.

كما يربط المؤلف بين هذه الحالة الفردية واتجاه أوسع يشهد تصاعدًا في الاعتماد على ما يُعرف بالطب البديل، لافتًا إلى خطورة استبدال الأساليب العلاجية المعترف بها علميًا بنصائح غير مدعومة بدراسات أو تجارب سريرية.

وفي سياق متصل، يناقش خالد منتصر الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظواهر، مشيرًا إلى أنها أصبحت وسيلة سريعة للوصول إلى الجمهور، ما يسمح بتداول معلومات طبية غير دقيقة دون رقابة كافية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد الصحية.

ويدعو الكاتب في كتابه إلى أهمية تنمية الوعي النقدي لدى الجمهور، والتأكد من صحة المعلومات الطبية قبل اتباعها، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الانسياق وراء محتوى غير موثوق.

وعلى مستوى التصميم، يعكس غلاف الكتاب مضمونه، حيث يظهر مشهد بصري يعبر عن حالة من الفوضى بين المعلومات الطبية والإعلامية، في إشارة إلى التداخل بين الحقيقة والادعاء في عصر السرعة الرقمية

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

نتنياهو

مكتب نتنياهو يكشف حالته الصحية بعد خضوعه للعلاج الإشعاعي

سفير الإمارات يستقبل مسؤول العلاقات في مجموعة موانئ دبي

سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

بالصور

مرتبك بيضيع فين؟ .. كيف تتفادي أخطاء مالية بسيطة تجعلك دائمًا مديونًا

مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا
مرتبك بيضيع فين؟ أخطاء مالية بسيطة بتجعلك دائمًا مديونًا

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. حاول ترتيب عالمك الداخلي

برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن
برج الحوت حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026…حاول أن توازن

برج الدلو حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتسرع في تغيير قراراتك

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026.. لا تتمسك بالخطة القديمة

برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة
برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة
برج الجدي حظك اليوم السبت 25 أبريل 2026..لا تتمسك بالخطة القديمة

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

