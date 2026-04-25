خالد منتصر يطرح كتابًا يناقش ظاهرة ضياء العوضي ويهاجم الطب البديل

أعلن الدكتور خالد منتصر عن صدور أحدث مؤلفاته، والذي يتناول فيه ظاهرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، مسلطًا الضوء على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول ما يُعرف بـ”نظام الطيبات”.

ويحمل الكتاب عنوان “ظاهرة ضياء العوضي.. من الطب البديل إلى بديل الطب”، ويُطرح حاليًا في الأسواق بالتعاون مع دار ريشة للنشر والتوزيع.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود خالد منتصر المستمرة في تناول القضايا المرتبطة بالوعي الصحي، حيث يركز من خلاله على تحليل ظاهرة انتشار بعض الممارسات العلاجية غير التقليدية، خاصة تلك التي تحظى بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم افتقارها للأسس العلمية الموثوقة.

ويتناول الكتاب بشكل تفصيلي ما أُثير حول “نظام الطيبات”، إذ يقدم قراءة نقدية للادعاءات المرتبطة به، مع تحذير من الاعتماد على أنظمة غذائية أو علاجية غير معتمدة من الجهات الطبية الرسمية، لما قد تمثله من مخاطر على الصحة العامة.

كما يربط المؤلف بين هذه الحالة الفردية واتجاه أوسع يشهد تصاعدًا في الاعتماد على ما يُعرف بالطب البديل، لافتًا إلى خطورة استبدال الأساليب العلاجية المعترف بها علميًا بنصائح غير مدعومة بدراسات أو تجارب سريرية.

وفي سياق متصل، يناقش خالد منتصر الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظواهر، مشيرًا إلى أنها أصبحت وسيلة سريعة للوصول إلى الجمهور، ما يسمح بتداول معلومات طبية غير دقيقة دون رقابة كافية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد الصحية.

ويدعو الكاتب في كتابه إلى أهمية تنمية الوعي النقدي لدى الجمهور، والتأكد من صحة المعلومات الطبية قبل اتباعها، لتفادي أي تداعيات سلبية قد تنتج عن الانسياق وراء محتوى غير موثوق.

وعلى مستوى التصميم، يعكس غلاف الكتاب مضمونه، حيث يظهر مشهد بصري يعبر عن حالة من الفوضى بين المعلومات الطبية والإعلامية، في إشارة إلى التداخل بين الحقيقة والادعاء في عصر السرعة الرقمية