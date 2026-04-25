غلق صفحة الدكتور ضياء العوضي على فيسبوك يثير تساؤلات المتابعين

ضياء العوضي
ضياء العوضي
يارا أمين

فوجئ عدد كبير من المتابعين باختفاء الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول أسباب غلقها خلال الساعات الماضية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الصفحة لم تعد متاحة للعرض، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ما إذا كان الغلق قد تم بشكل مفاجئ أو نتيجة إجراء إداري من إدارة المنصة.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أخبار الدكتور ضياء العوضي محل اهتمام واسع من الجمهور.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الصفحة ستعود مرة أخرى أم أن قرار الغلق نهائي.

جنازة الدكتور ضياء العوضي

شيعت أسرة ومحبو والعشرات من المواطنين، جنازة الدكتور ضياء العوضي المتوفى مؤخرا في الإمارات، الى مثواه الأخير عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالعبور  وسط حالة من الحزن .


وتوجه المشيعون عقب ذلك الى مقابر جمعية النور على طريق بلبيس الصحراوي ليواري الجثمان الثرى في مقابر العائلة بالمنطقة. 

وكان جثمان الدكتور ضياء العوضي وصل إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قادمًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنهت سلطات الحجر الصحي جميع إجراءات الإفراج عن الجثمان، وفور الانتهاء من الإجراءات تسلمه شقيقه، تمهيدًا لدفنه بمقابر الأسرة.


ودعا المشيعون للراحل بالرحمة والمغفرة، حيث شارك في الجنازة عدد من محبيه الذين دعوا له بأن يتغمده الله بواسع رحمته.

وتوفي الدكتور ضياء العوضي في دولة الإمارات، وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت التصريح بنقل جثمان الطبيب ضياء العوضي لدفنه في مصر وذلك بعد الاطلاع على المستندات المرفقة.

سبب وفاة الدكتور ضياء العوضي

وفي سياق متصل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بأنه في إطار متابعة الوزارة لحالة وفاة المواطن المصري ضياء الدين شلبي محمد العوضي، التي وقعت منذ أيام بأحد فنادق مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تلقت القنصلية العامة المصرية في دبي التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية بشأن الواقعة.

وأوضح التقرير أن الوفاة جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وأن سبب الوفاة يرجع إلى جلطة مفاجئة في القلب أدت إلى الوفاة.

وأضاف البيان أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام بإخطار أسرة الفقيد بمضمون التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن القنصلية المصرية في دبي تعمل على إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

