بحضور سامح يسري | تامر عبدالمنعم يشرف على البروفات النهائية لاحتفالية عيد تحرير سيناء

شهد النجم تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية البروفات النهائية لإحتفالية عيد تحرير سيناء والتي من المقرر أن يقوم بإحيائها النجم سامح يسري غدا على خشبة مسرح البالون.

وتقام إحتفالية عيد تحرير سيناء تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

إحتفالية عيد تحرير سيناء

ويبدأ الفصل الأول من الإحتفالبة بتقديم ريبرتوار فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنانة إيناس عبدالعزيز بمصاحبة الأوركسترا.

بعدها يبدأ الفصل الثاني بعرض فيلم وثائقي تحت عنوان "الخريطة" يوثق من خلاله ملحمة تحرير سيناء ثم إستعراض "وطن" أداء فرقة أطفال مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية وتقدم فرقة أنغام الشباب "شباب لايف تيم" ميدلي وطنيات.

ويصعد النجم سامح يسري في آخر فقرات الإحتفالية على إستعراض "فرحة مصر" وتختتم الإحتفالية بمجموعة من أغانيه المميزة.

إحتفالية عيد تحرير سيناء إضاءة عز حلمي، ملابس هبة جودة، ديكور رانيا عطية مخرجان منفذان محمد عمر و أحمد مصطفى ومن إخراج تامر عبدالمنعم.