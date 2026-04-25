وفد المصري يزور ياسر يحيى عقب عودته من رحلة علاجية.. صور

قام وفد من مجلس إدارة النادي المصري، يرافقه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني عماد النحاس، بزيارة عضو مجلس الإدارة ياسر يحيى، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية عقب عودته من رحلة علاجية خارج البلاد.

وجاءت الزيارة في إطار دعم النادي لأعضائه وتأكيدًا على روح الترابط داخل المنظومة البورسعيدية.

استئناف تدريبات الفريق استعدادًا لسموحة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري لاستئناف تدريباته مساء الجمعة، على ملعب فرع الأكاديمية البحرية في بورفؤاد. وركز الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على رفع المعدلات البدنية والفنية، استعدادًا للمواجهة المقبلة في المرحلة النهائية من دوري نايل.

ويستعد المصري لملاقاة فريق سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتعويض أي نقاط مفقودة وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

راحة سلبية بعد مواجهة إنبي

قرر المدير الفني عماد النحاس منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب التعادل الأخير أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز. وجاء القرار بهدف منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة التركيز قبل العودة للاستعدادات الفنية للمباريات المقبلة.

نتيجة مباراة إنبي والمصري

انتهت مواجهة المصري البورسعيدي أمام إنبي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السويس الجديد. وشهدت المباراة تقلبات في الأداء بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة القادمة

يستعد المصري لخوض مباراته المقبلة أمام سموحة، والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الخامسة مساءً على استاد السويس الجديد. وتعد هذه المواجهة مهمة في مشوار الفريق خلال المرحلة النهائية من دوري نايل، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التقدم بجدول الترتيب