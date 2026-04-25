ترامب يمنح إعفاءات للسفن الأجنبية لنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية

أصدرت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار بإعفاء يسمح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.

ووفق للتقارير أمريكية ، فإن القرار يهدف إلى تسهيل نقل النفط والأسمدة داخل الولايات المتحدة في ظل اضطراب الإمدادات بسبب الحرب على إيران.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاء في 17مايو، قبل أن يتم تمديده لتسعين يوما أخرى حتى منتصف أغسطس.

ومن جانبها ؛ ذكرت تايلور روجرز المتحدثة باسم البيت الأبيض " سيساعد هذا التمديد على ضمان استمرارية إمدادات منتجات الطاقة الحيوية والمواد الصناعية والمستلزمات الزراعية.