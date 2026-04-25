عمرو أديب لـ بيراميدز: أثبت أنك فريق كبير واكسب الأهلي

طالب الإعلامي عمرو أديب، لاعبي بيراميدز بتحقيق الفوز على منافسهم الأهلي في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر ام بي سي مصر، : «آن الأوان أن تثبت أنك فريق كبير.. خلي عندك طموح، شكلك بقى وحش».

وواصل: «أثبت أنك فريق كبير واكسب الأهلي يوم الاثنين الجاي.. أو اتعادل».

وكان الزمالك قد نجح في الفوز على بيراميدز في المباراة التي أُقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني.