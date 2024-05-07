بعد الطلاق.. زوجة تامر حسنى تثير الجدل برفقته بإطلالة ملفتة

شارك النجم تامر حسنى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جديدة له رفقة زوجته السابقة بسمة بوسيل.

وظهرت بسمة بأطلالة أنيقة ومميزة بملابس رياضية ملفتة .

وتتميز زوجة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد زوجة تامر حسني ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.