حب وانتقام.. تفاصيل قصة علاء الساحر وريم رفاعي من الفرح للفضيحة والقبض

أثارت قضية البلوجر المصري علاء الساحر وزوجته ريم رفاعي جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.





تعود القصة إلى زواج الثنائي الذي شهد أجواء رومانسية لافتة، قبل أن تنقلب العلاقة سريعًا بخلافات وصلت إلى الطلاق، ثم عادا مرة أخرى بزفاف ثانٍ أثار الجدل بالمبالغة في التعبير عن الحب، لكن سرعان ما تجددت الأزمات وانتهت بالانفصال مجددًا.





وفي تطور خطير، قررت ريم الانتقام من زوجها السابق، حيث نشرت مقطع فيديو عثرت عليه في هاتفه يوثق واقعة خطف وتعذيب ارتكبها، ما دفع وزارة الداخلية للتحرك سريعًا والقبض على الطرفين للتحقيق في القضية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.